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Aktüel

Giresun’da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı

Sağanak yağış Giresun-Şebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:16:51 -
Giresun’da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı

Sağanak yağış Giresun-Şebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı. Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan Giresun-Şebinkarahisar yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.


Giresun’da lokal olarak etkili olan sağanak ve dolu yağışı Şebinkarahisar’ın Asarcık köyü mevkiinde dere yatağının taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sel sularıyla birlikte kaya ve molozların ulaşıma kapattığı yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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