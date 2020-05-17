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Giresun'a 'Millet Bahçesi' müjdesi! Projenin ihalesi yapıldı

Bulancak'ta Sarayburnu Camisi’nin doğu kısmında yapılması planlanan “Millet Bahçesi Projesi” alanında bulunan taşınmazların kamulaştırması tamamlanarak projenin ihalesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:49:00 - 2020-05-17 13:50:34
Giresun'a 'Millet Bahçesi' müjdesi! Projenin ihalesi yapıldı

Mimarisini Selçuklu ve Osmanlı’dan alan ve Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği ‘İstanbul Şehzadebaşı Camisi’nin ölçüleriyle Giresun’un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen ‘Sarayburnu Camisi’nin etrafının külliye haline getirilmesi ve doğu tarafına Millet Bahçesi yapılması için harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti

Konuyla ilgili bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılında açılışını gerçekleştirmiş olduğu Sarayburnu Camisi’nden övgüyle söz ederek etrafındaki binaların kamulaştırılarak cami çevresinin külliyeye ve Millet Bahçesi’ne çevrilmesi talimatını vermişti.

İhale ile birlikte 30 milyon liraya geldi

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sarayburnu Camisi’nin doğu 36 konutun bulunduğu taşınmazlar 10 milyon liraya kamulaştırıldı. Kamulaştırmayla birlikte yaklaşık 30 dönümlük alan üzerine Millet Bahçesi yapılacak ve caminin çevresi de bir külliyeye dönüştürülecektir. Bu projenin de yaklaşık 20 milyon liraya ihalesi gerçekleştirildi. Kamulaştırılan konut sahiplerinin bir ay gibi bir süre içerisinde tahliyelerinin yapılması için tebligatlarımızı yapmıştık. Bayramdan hemen sonra yıkım ve yapım çalışmaları da başlayacaktır. Burada yer altı otoparkı, kütüphaneler, spor alanları, parklar, bahçelerle cami ile bütünleşen bir kompleks haline getirilecektir“ dedi.

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