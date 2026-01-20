  • İSTANBUL
Giresun'a 2026 yatırım bütçesi açıklandı
Kobi

Giresun’a 2026 yatırım bütçesi açıklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Giresun’a 2026 yatırım bütçesi açıklandı

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı, Giresun’u ilgilendiren yatırım kalemleri netleşti. Kent genelinde 8 ana alanda toplam 1 milyar 836 milyon lira ödenek ayrılırken en yüksek payın ulaştırma ve enerji projelerine gittiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı, Giresun’da hangi alanlara ne kadar kaynak ayrıldığını da ortaya koydu. Giresun genelinde eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma, enerji, sanayi, karayolları ve turizm olmak üzere 8 ana alanda, 1 milyar 836 milyon lira ödenek ayrılırken, program kapsamında Giresun’u ilgilendiren çok sayıda yatırım kalemi de netleşti. Ayrılan ödenekler incelendiğinde, Giresun’da ulaştırma ve enerji yatırımlarının en yüksek payı aldığı, bazı OSB, tarım ve kırsal projelere ise sembolik düzeyde ödenek ayrıldığı görüldü.

 

En yüksek ödenek ulaştırma ve enerjiye

2026 yatırım programında Giresun’a ayrılan en yüksek ödenek, ulaştırma ve enerji altyapı yatırımlarına yönlendirildi. Özellikle TEİAŞ tarafından yürütülen ve Giresun, Ordu ile Samsun’u kapsayan Tirebolu-Altınkaya Elektrik İletim Hattı Projesi, 2 milyar 700 milyon liralık toplam yatırım bedeli ve 2026 yılı için ayrılan 500 milyon liralık ödeneğiyle öne çıktı. Bu rakam, Giresun’u ilgilendiren projeler arasında yıl bazında ayrılan en yüksek ödenek olarak kayıtlara geçti.

 

Ulaştırma alanındaki bir diğer büyük yatırım olan Giresun Keşap Balıkçı Barınağı Projesi’nde ise toplam yatırım bedelinin 856 milyon lirayı aştığı, bugüne kadar 606 milyon liranın harcandığı ve 2026 yılı için 130 milyon lira ödenek ayrıldığı belirtildi. Karayolu yatırımlarında da benzer bir tablo ortaya çıkarken, Giresun Ayrımı-Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri Devlet Yolu Projesi için bugüne kadar 5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı, 2026 yılında ise 135 milyon lira ödenekle çalışmaların sürdürülmesinin planlandığı görüldü.

 

Eğitim alanında 418 milyon lira

Eğitim yatırımları, programda Giresun adına en fazla kaynak ayrılan başlıklardan biri oldu. Giresun Üniversitesi’nin yürüttüğü projeler için eğitim alanında 418 milyon lira, sağlık yatırımları için 15 milyon lira, sosyal hizmetler kapsamında ise 6 milyon lira ödenek tahsis edildi. Toplam proje bedeli 1 milyar lirayı aşan eğitim yatırımlarında, 2026 yılı için ayrılan 375 milyon liralık ödeneğin, devam eden projelerin hızlandırılmasını amaçladığı bildirildi. Kültür alanında üniversiteye ait bir proje için 40 milyon lira, spor yatırımları için ise 3 milyon lira ödenek ayrıldı.

 

Tarım ve kırsalda dengesiz dağılım

Tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarında ise ödenek dağılımının projelere göre değişkenlik gösterdiği dikkat çekti. Merkezi Giresun’da bulunan DOKAP kapsamında tarım sektörüne 135 milyon lira kaynak ayrılırken, DSİ yatırımları çerçevesinde Şebinkarahisar Şaplıca Barajı ve Sulaması için 25 milyon liranın üzerinde, Alucra Sulaması için ise 21 milyon lirayı aşan ödenek tahsis edildi. Buna karşın, toplam yatırım bedeli 155 milyon lirayı geçen tersip bentleri için 2026 yılında 1 milyon 750 bin lira, Keşap’ta taşkın kontrolü amacıyla planlanan projeler için ise yalnızca 2 bin lira ödenek ayrılması, bazı projelerin programda sembolik düzeyde yer aldığı görüldü.

 

OSB projelerinde dikkat çeken farklı ödenekler

Sanayi ve organize sanayi bölgesi yatırımlarında da dikkat çeken sembolik yatırım rakamları ortaya çıktı. Şebinkarahisar Karma OSB için 2026 yılında 100 milyon lira ödenek ayrılırken, Espiye-Tirebolu arasında planlanan 3. OSB projesinin yatırım programında yalnızca 1.000 lira ödenekle yer alması dikkat çekti. Giresun 1. OSB’de imalat ve KOBİ girişimciliğini kapsayan projeler için ise 2026 yılı bütçesinden 50 milyon lira pay ayrıldı.

