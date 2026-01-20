  • İSTANBUL
Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yerel

Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yaşlı kadın 3. katında asansöre binmek istediği sırada kabinin katta olmadığını fark etmeyerek asansör boşluğuna düştü. 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın 3. katında asansöre binmek istediği sırada kabinin katta olmadığını fark etmeyerek asansör boşluğuna düştü.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Karataş Mahallesi 9. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi.

 

Edinilen bilgilere göre Hürü Toklu, apartmanın 3. katında asansöre binmek istediği sırada kabinin katta olmadığını fark etmeyerek asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Toklu için yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan Toklu, ambulansla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

