Gündem Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu
Gündem

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

Suriye'de son günlerde yaşanan tarihi gelişmeler, YPG/SDG'nin (PKK'nın Suriye kolu) birçok bölgeden geri çekilmesini ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzalanan kapsamlı entegrasyon/ateşkes anlaşmasını getirdi. 10 Mart 2025'te başlayan mutabakatın devamı niteliğindeki Ocak 2026 anlaşmasıyla SDG güçleri Fırat'ın doğusuna çekildi; Deyrizor, Rakka ve Tabka gibi stratejik bölgeler Suriye ordusuna geçti. Petrol sahaları, gaz rezervleri, sınır kapıları ve enerji kaynaklarının büyük kısmı Şam kontrolüne girdi. Haseke'deki sivil kurumlar Suriye devletine entegre ediliyor, SDG unsurları orduya katılma yoluna giriyor ve PKK lider/üyelerinin Suriye dışına çıkarılması taahhüt edildi. Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü büyük ölçüde restore eden bir zafer olarak değerlendiriliyor – Arap aşiretlerinin ayaklanmaları, Suriye ordusunun ilerleyişi ve yerel halkın desteğiyle YPG/SDG'nin fiili kontrolü çöktü.

Bu tablo, yıllardır YPG'yi "tercih edilebilir" gören ve Suriye'nin kalıcı olarak bölüneceğini savunan emekli askerlerin eski açıklamalarını tamamen çürüttü. Özellikle emekli Amiral Türker Ertürk ve emekli General Naim Babüroğlu'nun öngörüleri, bugünkü gerçeklerle yüzleşince "rezil oldular" dedirtecek kadar tersine döndü.

 

 

Türker Ertürk'ün YPG Tercihi:

Emekli Amiral Türker Ertürk, sınırdaki tehdit algısını değerlendirirken "Sınırımızda IŞİD göreceğimize YPG'yi görmeye razıyım" demişti. Bu ifade, IŞİD yerine YPG'nin daha "laik" ve kabul edilebilir olduğunu ima ediyordu. Ancak Şam'ın anlaşmayla YPG/SDG'yi Fırat'ın doğusuna sıkıştırması ve entegrasyona zorlaması, Ertürk'ün bu "razı olma" tezini boşa çıkardı. Sınırda artık YPG yerine Suriye devlet kontrolü güçleniyor; Ertürk'ün tercihi, sahadaki yenilgiyle rezil bir şekilde çöktü.

 

 

Türker Ertürk'ün Suriye Bölünme Tahmini:

Ertürk, Suriye'nin geleceğini yorumlarken "Suriye 5'e bölünecek" öngörüsünde bulunmuştu. Bu, YPG gibi unsurların kalıcı özerk bölgeler oluşturacağını varsayıyordu. Oysa anlaşma ve askeri ilerleyişle Rakka, Deyrizor gibi bölgeler Şam'a döndü; Suriye parçalanmak yerine merkezi otoriteyi yeniden kuruyor. Ertürk'ün "5 parçaya bölünecek" senaryosu, Şara'nın entegrasyon hamlesiyle tamamen tersine döndü ve rezil bir yanlış öngörü haline geldi.

 

 

Naim Babüroğlu'nun Suriye Bölünme Tahmini:

Emekli General Naim Babüroğlu da benzer şekilde "Suriye 4 parçaya bölünecek" diyerek, PKK/YPG'nin kalıcı bir "devlet" kuracağını savunmuştu. Babüroğlu, "Suriye'nin yaklaşık yüzde 40'ını PKK/PYD terör örgütü devleti kontrol edecek" diye eklemişti. Ancak YPG'nin geri çekilmesi, petrol sahalarının kaybı ve entegrasyon anlaşması, bu "yüzde 40'lık devlet" hayalini yok etti. Babüroğlu'nun bölünme ve "büyük tehlike" uyarıları, Şam'ın kazanımlarıyla rezil bir şekilde boşa çıktı – SDG/PKK artık Şam'ın şartlarını kabul etmek zorunda kaldı.

 

Batuhan Albayrak

Devlet kemiği sıyırıp boşa havlayanlar diyemiyormu DEAŞ yerine YPG isterim diyecene ikisinide üst üste koyar sahiplerine veririz diye bunlar hep vardı asker her olumluyu BALTALAYAN sahiplerinden izin gelmeden havlayamayanlar

Yorumum

Türker Ertürk'müş. Bir isim bu kadar mı ısmarlama olur.
