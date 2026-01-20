  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!

İstanbul ve çevresinde işlenen cinayetlerin sorumlusu olan çeteler, çocukları kullanarak kanlı infazlar gerçekleştiriyor.

#1
Foto - Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!

Casperlar ve Daltonlar adlı iki suç örgütü arasındaki çatışmalarda çocuk tetikçiler kullanıldı.

#2
Foto - Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!

Henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen, cinayetten gasba, 41 suç eylemine karıştılar. Dört de cinayetten sorumlu tutuldular. İşte Casperlar çetesi üyesi çocukların işlediği cinayetlerin perde arkası.

#3
Foto - Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!

RAKİP ÇETEYE EYLEMLERDE ÇOCUK TETİKÇİLER KULLANILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Casperlar suç örgütüne üyesi oldukları öne sürülen 57 çocuğa dava açıldı. Rakip çete Daltonlar'a yönelik eylemlerde 18 yaşından küçük tetikçilerin kullandığı da ortaya çıktı.

#4
Foto - Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!

TELEFONLARINDAN SİLAHLI MASKELİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI Daltonlar elebaşı Ahmet Timo'nun kuzeni Ercan Kaptan, Bahçelievler'de 31 Ağustos 2024'te, motosiklet kullanan 17 yaşındaki iki saldırgan tarafından öldürüldü. Zanlıların, telefonlarında, balistik yelekler giyinmiş, ağır silahlar kuşanmış ve maskeli halde fotoğrafları bulundu.

#5
Foto - Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!

Çocukların tetikçi olarak kullanıldığı cinayetler zinciri böyle başladı. Ardından Sezer Kaya, 16 yaşındaki Hüseyin Asil, 17 yaşındaki Hamza Şahin öldürüldü.

#6
Foto - Suç örgütlerinin çocuk tetikçileri: Ailem için yaptım!

"SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRÜRÜZ" Yakalanan bir çocuk yaştaki tetikçi, "Olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz." diye tehdide maruz kaldığını söyledi. Korku ve baskı altında suçları işlediğini ileri sürdü. Aralarında çocuk tetikçilerin de bulunduğu şüphelilerin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor./ kaynak: NTV/ Haber7

