  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kovboyun gümrük şantajı sökmedi: Grönland Trump’a 'hayır' dedi Rusya'dan olay Türkiye kararı! 865,1 milyon dolarlık satış yapıldı Kabine toplantısı başladı: Gündemde Suriye, Gazze ve ekonomi var! Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu! 5’i CHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür ve Mahir de var ABD’ye karşı olanlara bakın! Emperyalist BirGün duvara tosladı Suriye Ordusu Haseke yolunda Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç İBB'de ikramiye krizi patlak verdi! Bem-Bir-Sen üyeleri meydanlara indi!
İSLAM 20 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
20 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (20.1.2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

"Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın, huşû içinde Allah’ın huzurunda durun."

(Bakara Suresi, 2/238)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Dinin direği, ibadetlerin başı olan namazın, müminin hayatıyla o kadar iç içe, o kadar vazgeçilemez, ihmal edilemez olması istenmiştir ki insanoğlunun her türlü faaliyetine ara verdiği korkulu ve tehlikeli hallerinde bile namazın kılınması emredilmiş, ancak olağan dışı hal sebebiyle bazı kolaylıklar tanınmıştır.

Normal hallerde müminler, en değerli varlıklarını nasıl koruyorlarsa namazlarını da öyle koruyacak, yani hem eksiksiz hem de devamlı kılacaklardır. “Namazın eksiksiz kılınması” (muhafaza), vücut, dil ve zihin hareketleriyle yapılan farzları, vâcip ve sünnetleri yerine getirmekle olur ve en azından farz ve vâcip namazları geçirmemekle gerçekleşir. Namazla ilgili olan bu iki mükellefiyet dışında bir de kalple (zihin-duygu işbirliği ile) yapılan ve âyette “kunût” kelimesiyle ifade edilen huşû şartı vardır. Huşû namaz kılan müminin huzurunda bulunduğu rabbinin büyüklüğüne yaraşır bir saygı, kulluk ve itaat duygusu, kendini veriş, bütünüyle yöneliş şeklinde gerçekleşir ve huşûsuz namaz, ruhsuz ceset gibidir. Bu sebepledir ki, “Namazları eksiksiz ve devamlı kılın” emrinden sonra “huzur ve huşû içinde” kaydı getirilmiştir.

“Orta namaz” (es-salâtü’l-vustâ) beş vakit namazdan biri olduğu halde –çünkü başka bir günlük farz veya vâcip namaz yoktur– ayrıca zikredilmiş, ona daha ziyade ihtimam gösterilmesi istenmiştir. Hz. Peygamber hayatta iken bu namazın hangisi olduğu konusunda ne bir soru sorulmuş ne de bu konuda tartışma yapılmıştır. Muhtemelen sahâbe, beş vakit namazın her birine “orta namaz” gibi önem verdikleri ve hiçbirini geçirmedikleri veya açıklamamakla beraber bildikleri için bu konuyu konuşmamışlardır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra orta namazın hangisi olduğu konusunda uzun tartışmalar yapılmış ve ortaya yirmi kadar farklı yorum ve tesbit çıkmıştır. Yorum yapanlar ya “vüstâ” kelimesinin “en üstün” mânasından hareket etmiş ya da bu kelimenin “iki şeyin ortasında olan” mânasından sonuç çıkarmaya çalışmışlardır. Bu yorumlardan ve tesbitlerden üçü hem daha çok konuşulmuş hem de delillerle desteklenmiştir.

Buna göre orta namaz: a) Sabah namazıdır. b) İkindi namazıdır. c) Bütün namazlara önem verilsin, hiçbiri geçirilmesin diye belirlenmeden bırakılmıştır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 376-378

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Cennetin etrafı nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennemin etrafı da şehevi arzularla (hoşa giden şeylerle) çevrilmiştir."

Kaynak: Müslim, Cennet 1; Tirmizi, Cennet 21

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 



1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23