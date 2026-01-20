Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nden PYD, SDG ve DEM Parti’ye Çok Sert Tepki: “Devlete Parmak Sallayamazsınız”

Suriye’nin kuzeyinde yaşanan son gelişmelerin, bazı çevrelerce bilinçli biçimde “meşrulaştırıcı” ve “masumlaştırıcı” bir dil ile sunulması kamuoyunda büyük tepki toplarken, Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı sert bir açıklama yaptı. Yazıcı, seferberlik çağrıları ve buna paralel siyasi tutumların bölgeyi bilinçli şekilde ateşe attığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne açıkça parmak sallandığını söyledi.

Yazıcı, silahlı yapılara yönelik çağrıların “savunma refleksi” olarak sunulmasını gerçeklerle bağdaşmayan, kasıtlı ve tehlikeli bir algı operasyonu olarak nitelendirdi. PYD ve SDG’nin ilan ettiği seferberlik çağrılarının halkı korumaya değil, masum insanları cepheye sürmeye yönelik açık bir kışkırtma olduğunu vurguladı.

“Ortada masum bir halk hareketi yoktur. Ortada, bölgeyi uzun süreli bir kan ve çatışma sarmalına mahkûm etmek isteyen organize bir yapı vardır. Silah çağrısı yapanların derdi barış değil, kaos ve parçalanmadır,” dedi.

“Devlete Parmak Sallayamazsınız”

Yazıcı, PYD, SDG ve onlarla aynı dili kullanan siyasi çevrelere sert bir uyarıda bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okunamayacağını ifade etti:

“Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne

parmak sallayamaz. Bu devlet, milletin iradesiyle kurulmuştur ve bölgede meşru olan tek güçtür. Silahlı yapılarla, sokak çağrılarıyla bu gerçeği değiştiremezsiniz.”

“Emir Aldıkları Merkezler Biliniyor”

Seferberlik çağrılarının arkasındaki iradenin gizlenmeye çalışıldığını belirten Yazıcı, PYD ve SDG’nin kendi başına hareket eden yapılar olmadığını vurguladı:

“Bu yapıların kimden emir aldığı, hangi küresel ve bölgesel odakların talimatıyla hareket ettiği bilinmektedir. Ancak bazı çevreler gerçeği perdeleyerek kamuoyunu yanıltmaktadır.”

DEM Parti’ye Sert Suçlama: “Taşnak ve Hınçak Uzantısı Bir Çizgiye Sürükleniyorsunuz”

Açıklamada DEM Parti’ye yönelik eleştiriler çok daha sert ifadelerle dile getirildi. Yazıcı, DEM Parti’nin izlediği çizginin Kürt halkını temsil etmekten uzaklaştığını, giderek Taşnak ve Hınçak zihniyetinin uzantısı olan, ‘vaat edilmiş topraklar’ hayaline hizmet eden bir hatta ilerlediğini söyledi.

“DEM Parti, siyaset yapıyorum derken Kürt kardeşlerimize tuzak kurmaktadır. Silahlı yapıların diliyle konuşmak, Kürt halkını temsil etmek değildir. Bu yol, Kürtleri emperyal projelerin piyonu hâline getirme yoludur.”

“Kürt Halkının Meşru Temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir”

Yazıcı, Kürt halkı adına konuşma iddiasında bulunan tüm yapılara net bir mesaj verdi:

“Masum Kürt halkının tek meşru temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Hiçbir terör örgütü, hiçbir taşeron yapı, Kürt kardeşlerimizin adına konuşamaz.”

“Kürtler Müslümandır, Bu Karanlık Projelere Prim Vermez”

Açıklamada, Kürt halkının tarihsel ve inanç temelli duruşuna da vurgu yapıldı. Yazıcı, Kürtlerin Müslüman kimliğiyle emperyal ve ayrılıkçı projelere hiçbir zaman teslim olmadığını belirtti:

“Kürt halkı Müslümandır. İnancıyla, tarihiyle bu kirli projelere prim vermez. Kardeşliği hedef alan hiçbir senaryoya da rıza göstermez.”

Hamidiye Alayları Hatırlatması

Yazıcı, Osmanlı dönemindeki Hamidiye Alayları’nı hatırlatarak, Türk ve Kürtlerin tarih boyunca devlet etrafında omuz

omuza durduğunu vurguladı:

“Hamidiye Alayları bu kardeşliğin tarihsel sembolüdür. Kürtler, devletle çatışarak değil, devletle birlikte var olmuştur.”

“Amaç Barış Değil, İç Savaş”

Yazıcı, yaşanan sürecin bir çözüm arayışı değil, bölgesel bir iç savaş planının parçası olduğunu ifade etti:

“Silahı, sokağı ve gerilimi işaret eden her yaklaşımın amacı barış değildir. Amaç, bölgeyi karıştırmak ve halkları birbirine düşürmektir.”

“Çözüm Sokakta Değil, TBMM’dedir”

Açıklamanın sonunda demokratik siyaset vurgusu yapan Yazıcı, çözümün tek adresini net biçimde ortaya koydu:

“Silahla, seferberlikle, provokasyonla hiçbir

sorun çözülmez. Çözümün tek meşru adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bunun dışındaki her yol gayrimeşrudur ve tehlikelidir.”

Yazıcı, kamuoyunu tek taraflı ve manipülatif anlatılara karşı uyanık olmaya, siyasi aktörleri ise devlet aklına, millet iradesine ve tarihsel sorumluluğa uygun davranmaya davet etti.