Dünya İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş
Dünya

Kimin kimi yönettiği bir kez daha gözler önüne serildi. İsrail'in, ABD yönetiminin taleplerine rağmen Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararı aldığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberinde, pazar akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmayı sürdürme kararı aldığı ifade edildi. 

İsrailli yetkili, ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğini duyuran ABD yönetiminin taleplerine rağmen Tel Aviv yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutma kararı aldığını kaydetti. 

Yetkili ayrıca Gazze Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Katar'dan isimlerin dahil edilmesinin Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında daha önce varılan mutabakatta yer almadığını öne sürdü.

İsrail'in daha önce 7 Ekim 2023'teki çatışmalarda öldürülen İsrailli asker Ran Gvili'nin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına izin vermeyeceği aktarılmıştı. 

Ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmayan İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor.

