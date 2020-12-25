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Aktüel Giresun Valisi Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Giresun Valisi Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:42:43 -
Giresun Valisi Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünlü, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Ünlü, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı karesine oy verdi.

Ünlü, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğraflar arasında bir sağlık çalışanının buğulanmış gözlüğü, maskesi ve yorgun yüz ifadesiyle yaşadığı zorluğa rağmen azimle vatandaşların sağlığı için mesai gözetmeksizin çalıştığına şahit olduklarını belirterek, bu nedenle fotoğrafın anlamlı olduğunu kaydetti.

Büyük Çamlıca Camisi'nin üzerindeki hilalin kendisi için Türk milletine ve İslam alemine bir ümidin doğuşu, yeni bir ümit anlamına geldiğini ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:

"Bizim için gökteki hilalin anlamı büyüktür, onun gölgesi şanlı bayrağımıza nakşedilmiştir. Bu manada milletimiz ve İslam alemi için hilalin anlamı ve manası büyüktür. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de bahsettiği gibi hilal uğruna nice şehitler vermiş bir milletiz. Gerektiğinde yine milletimiz vatanı, bağımsızlığı ve ezanı için seve seve şehit olmaya ve o bayrağın altında aziz vatan topraklarında ilelebet yaşamaya and içmiş bir millettir. Dolayısıyla bu fotoğrafı da çok anlamlı buldum."

Vali Ünlü, buz tutmuş Çıldır gölü üzerinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları sahada top oynayan gençlerin olduğu fotoğrafın, azmin, gayretin ve sporun her yerde, her zaman, her fırsatta yapılabileceğinin bir ifadesi olduğunu aktardı.

Ünlü, Anadolu Ajansını yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



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