Giresun Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar 26.01.2022 tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2022

Son Başvuru Tarihi: 09 Şubat 2022

Sonuçların İlanı : 18 Şubat 2022

İstenilen Belgeler:

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)

2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi.

8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)

9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

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