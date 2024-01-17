Giresun nire? Hatay Nire? FETÖ ve PKK'ya görülmemiş operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Buna göre 10 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-4 operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı. Geniş bir sahada ise PKK'nın barınma alanları imha edildi. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre PKK'lı teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonları gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi.

EL BOMBALARI, GECE GÖRÜŞLER, KARA MAYINLARI...

Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde; Roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, Dürbünlü makinalı tüfek, Tabanca, Anti-personel kara mayını, Gece görüş cihazı, El bombası, Havan mühimmatı, Çok sayıda mühimmat, Dürbün, Telsiz, El Yapımı Patlayıcı ve Bombalı Tuzakla eylem yapmak için, 1 kg 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kg 300 gram patlayıcı madde, 51 adet kablosuz fünye, 1 adet sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil, 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ve 43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

GAYBUBET EVLERİNE BASKIN

10 İlde ise FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-4 Operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı. Buna göre;

* Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu 'Gaybubet evlerinde' deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettikleri tespit edilen 2 ev sahibi ve 4 aranan FETÖ üyesi şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandı.

* Örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

GATA YAPILANMASINA GÖZALTI

* Örgütün “GATA Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

* Örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

* Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Aydın’da gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

* Ayrıca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve Türk Lirası, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.