Giresun lise taban puanları 2019 Giresun lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Konya lise taban puanlarını merak ediyor. Giresun Anadolu liseleri, Fen liseleri, Giresun Anadolu İmam Hatip liseleri, Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Giresun Sosyal Bilimler liseleri taban puanları, Giresun Çok Programlı liseleri taban puanları araştırılmaya başlandı. Giresun liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Bartın liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Giresun Fen Lisesi taban puanları

Keşap Fen Lisesi taban puanları

Bulancak Fen Lisesi taban puanları

Görele Nihat Gürel Fen Lisesitaban puanları

Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Giresun Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

Şebinkarahisar Fen Lisesi taban puanları

Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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