Giresun Limanı arı gibi işliyor

Giresun Limanı Mayıs ayı faaliyet raporu açıklandı. 2020 Mayıs ayında Giresun Limanı’ndan 33 bin 27 ton yük boşaltılırken, 34 bin 455 ton yükleme yapıldı.

Giresun Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, 2020 Mayıs ayında Giresun Limanından 33 bin 27 ton yük boşaltma ve 34 bin 455 ton yükleme yapıldı. Yapılan gemi adamı işlemlerine göre ise verilen gemi adamı cüzdanı 10 adet, gemi adamı cüzdanı yeterlilik belgesi 1 adet, amatör denizci belgesi 40 adet, denize elverişlilik belgesi 14 adet, denize elverişlilik belgesi vizesi 4 adet ve gemi adamı STCW belgesi 41 adet olarak açıklandı.

Liman Başkanlığınca Mayıs ayı içerisinde 30 gemi kontrol edilirken, 16 adet yola elverişlilik belgesi, 33 adet ordino, 6 adet bağlama kütüğü ruhsatı ile 7 adet bağlama kütüğü vize ruhsatı düzenlendi. 4 adet özel tüketim vergisi indirilmiş yakıt defteri, 2 adet özel tüketim vergisi indirilmiş yakıt defteri vizesi işlemi gerçekleştirildi.