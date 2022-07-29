Giresun kalite fındık fiyatı ne kadar 2022? Levant kalite fındığın kilosu kaç lira? 202 fındık alış fiyatları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Fındık üreticisinin merakla beklediği 2022 fındık taban alım fiyatlarına ilişkin müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hafta sonu Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da herkesin beklentisi; fındık fiyatları ne olacak? Açıklayacağız. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız.” dedi. Peki 2022 fındık alım fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık alım fiyatları son dakika haberi:

Giresun kalite fındık ve Levant kalite fındığın kilosu kaç lira?

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, “Fiyat beklentimiz her zamanki gibi 3,5 doların karşılığı olan Türk lirasıdır. Bugünkü kura göre bu da 55-60 lira. Fındık yüzde 80’i ihraç edilen bir ürün ve satışı dolar üzerinden yapılıyor. Bu nedenle birim fiyatı dolar karşılığında bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Fındığa yüzde 100’ün üzerinde bir artış verdik’ sözleriyle üreticiyi sevindireceğine inanıyorum. Ayrıca, Giresun kalite ve levant kalite fındık arasında fiyat makasının çok açılmayacağını geçen seneki gibi 50 kuruş fark olacağını düşünüyorum” dedi.