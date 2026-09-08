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Yerel Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı
Yerel

Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
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Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı

Din görevlisi Yusuf Turan’ın kullandığı araç Görele ilçe merkezine giden yol üzerinde kontrolden çıkarak dereye uçtu. Hastaneye kaldırılan Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giresun’un Görele ilçesinde görev yapan din görevlisi Yusuf Turan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Dereboyu köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Yusuf Turan’ın kullandığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yusuf Turan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Turan, yaşamını yitirdi.

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