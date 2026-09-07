Batman Valiliği’nden “Kürtçe konuştuğu için polis şiddeti” iddiasına yalanlama! Gerçek bambaşka çıktı

Batman’da yaşanan bir kavganın ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan “Kürtçe konuşulduğu için polis şiddeti” şeklindeki paylaşımlara ilişkin Batman Valiliği inceleme başlattı.

Yapılan incelemenin ardından kamuoyunu bilgilendiren Valilik, olayın kamuoyuna yansıtıldığı şekliyle etnik bir nedenden kaynaklanmadığını açıkladı.

VALİLİK NET KONUŞTU: OLAYIN ETNİK BOYUTU YOK

Batman Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ile internet sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, polis memuru B.N. ile aynı apartmanda yaşayan Işık ailesi arasındaki anlaşmazlığın geçmişe dayandığını bildirdi.

Valiliğin tespitlerine göre taraflar arasındaki sorun, apartmanda yaşanan gürültü ve komşuluk ilişkilerinden kaynaklandı. Uzun süredir devam eden anlaşmazlığın Kürtçe konuşulmasıyla bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

POLİS MEMURUNUN EŞİ MARDİNLİ

Açıklamada dikkat çekilen ayrıntılardan biri de polis memuru B.N.’nin aile bağları oldu.

B.N.’nin eşinin Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu, eşinin anne ve babasının ise Batman’da yaşadığı belirtildi. Valilik, yapılan incelemede polis memuru ve ailesinin Kürtçe konuşulmasından rahatsızlık duyduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Böylece olayın “Kürtçe konuşulduğu için yaşandığı” yönündeki anlatının yapılan incelemeyle örtüşmediği açıklandı.

HUSUMET DAHA ÖNCE DE YARGIYA TAŞINMIŞ

Valiliğin açıklamasına göre taraflar arasındaki sorun son olayla başlamadı.

Polis memuru B.N., daha önce kendisine ve ailesine yönelik “darp, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve silah teşhiriyle tehdit” gerekçeleriyle 3 kez adli mercilere başvurdu.

Taraflar arasındaki olayların böylece daha önce de yargıya taşındığı belirtildi.

TAYİN İSTEYEREK BATMAN’DAN AYRILMAK İSTEDİ

Batman Valiliği ayrıca B.N.’nin eşinin memleketi olması nedeniyle Batman’a yerleştiğini bildirdi.

Ancak komşularıyla süren husumet ve yaşanan olayların ardından polis memurunun tayin dilekçesi verdiği ve Batman’dan ayrılmak istediği açıklandı.

Valiliğin açıklamasıyla birlikte sosyal medyada “Kürtçe konuşulduğu için polis şiddeti” şeklinde yayılan olayın, yapılan incelemeye göre uzun süredir devam eden bir komşuluk anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya konuldu.