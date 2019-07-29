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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: “Açıklanan fındık fiyatı üreticinin yüzünü güldürecek”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:12
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: “Açıklanan fındık fiyatı üreticinin yüzünü güldürecek”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.


Başkan Şenlikoğlu, yüzde 50 randımanlı Giresun kalite fındığın 17 TL, Levant kalite fındığın ise 16,50 TL’den TMO tarafından alınacağının açıklanmasının fındık üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, fındık üreticilerine bereketli bir hasat yılı diledi.


Başkan Şenlikoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bizzat kendisi fındık üreticimizin merakla beklediği müjdeyi verdi. Geldiği günden bu yana her zaman çalışanın ve üreticinin yanında olan Cumhurbaşkanımız geçimini fındıkla sağlayan, geleceğini fındık ile temin eden Giresunlu hemşehrilerimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Geçen yıl sezon başında 12 TL olan fındık,sezon sonunda 18 TL civarında satıldı. Üreticimiz bu yıl sezon başında fındığı toplar toplamaz taban fiyatı 17 TL’den satışını yapabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız erkenden fındık fiyatını açıklayarak, üreticinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Her yıl belli kesimlerin kontrolünde bir fiyat açıklaması yapılırdı. Fakat bu yıl bu böyle olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgilenip üreticinin yanında olması herkes tarafından takdirle karşılandı. Ben bölgemiz ve şehrimiz Giresun adına sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimize yüzlerinin güleceği bereketli bir hasat yılı diliyorum”dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:12
  1. doğa

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