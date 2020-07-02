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Aktüel

Giresun Barosu "İkra Nur Tirsi" soruşturmasına müdahil oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:57:06 -
Giresun Barosu "İkra Nur Tirsi" soruşturmasına müdahil oldu

GİRESUN (AA) - Giresun Barosu, Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil olduğunu bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Baro Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonu Koordinatörü Elvan Şahin ile Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonu Başkanı Zülal Kuyrukluoğlu'nun, İkra Nur Tirsi hakkında başlatılan soruşturma dosyasına baronun müdahillik talebini içeren dilekçesini, Bulancak Adliyesi'ne sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Küçük İkra Nur'un vefatı ile sonuçlanan bu olayda sorumluluğu bulunan herkesin yasalar önünde gereken karşılığı bulması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadesine yer verildi.

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde, 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran saat 14.00 sıralarında, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde dere içerisinde bulunmuştu.

İkra Nur'un cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün, köyündeki aile mezarlığına defnedilmişti.

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