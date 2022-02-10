Türkiye’nin pek çok ilinde kar yağışı sürüyor. Kar yağışı olan illerde ise eğitime ara verildi. Peki, Giresun’da okullar tatil mi?

Giresun 11 Şubat Cuma okullar tatil mi Valilik açıklaması

Giresin Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitime kar yağışı sebebiyle ara verildi. Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime bugün ara verilmesi kararı alındığını bildirdi.

11 Şubat günü Giresun'da okulların açık olup olmayacağına ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.