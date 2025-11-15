  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Afrika’da Türk savunma sanayisine yoğun ilgi! Sahada yapılan testler dikkat çekti!

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

AK Parti’li başkandan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Bazıları yapay zekaya sorarken biz 60 km yeni yolla trafiği rahatlattık!

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Gündem Girer girmez yere yığıldı! Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada
Gündem

Girer girmez yere yığıldı! Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ordu’nun Ünye ilçesinde cuma namazı için camiye giren Nuri Aksöyek fenalaşarak yere düştü. Cemaatin hemen fark ettiği olay sonrası sağlık ekipleri kalp masajıyla Aksöyek’i hayata döndürdü. O anlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde camiye giren kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Nuri Aksöyek, cuma namazı kılmak için torunu ile Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'ne geldi.
Camiye girdikten kısa bir süre sonra fenalaşan Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü.
Cemaatin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
Sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Aksöyek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
20 şirkete kayyım atandı
Ekonomi

20 şirkete kayyım atandı

'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Gündem

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

İsrailli uzman Kobi Michael, Türkiye'nin Gazze hamlesinin İsrail'i köşeye sıkıştıracağını ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 hedefi ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23