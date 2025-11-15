Girer girmez yere yığıldı! Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada
Ordu’nun Ünye ilçesinde cuma namazı için camiye giren Nuri Aksöyek fenalaşarak yere düştü. Cemaatin hemen fark ettiği olay sonrası sağlık ekipleri kalp masajıyla Aksöyek’i hayata döndürdü. O anlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde camiye giren kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Nuri Aksöyek, cuma namazı kılmak için torunu ile Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'ne geldi.
Camiye girdikten kısa bir süre sonra fenalaşan Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü.
Cemaatin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
Sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Aksöyek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.