  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saadetliler, YRP’liler ve AK Parti küskünleri mutlu mu? Saraçhane’de içkili kutlama

İstanbul’da durum değişti! CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler

Son dakika haberi: TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini açıklandı!

Resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilde kılpayı

İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!

Şevval Sam’dan, mide bulandıran seçim paylaşımı! Yazık, vallahi yazık

Mete Yarar, AK Parti'ye seçimi kaybettiren grubu açıkladı! Sayılarını ilk kez duyan şaşkına dönebilir

O ilde şaşkına çeviren sonuç! Türkiye’de eşi benzeri yok! İlçelerin tamamını farklı partiler kazandı

Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

Amerikalılar duyurdu: Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçakları Arap ülkesine verilecek
Yerel Girdiği evin balkonundan düşen hırsız öldü
Yerel

Girdiği evin balkonundan düşen hırsız öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-01 16:21:00 -
Girdiği evin balkonundan düşen hırsız öldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesinin ardından "yerinde dönüşüm" kararı alındığı için Mahfesığmaz Mahallesi'nde kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmana giren Uğur Can K. (36), iddiaya göre eşya bulunan 7. kattaki dairede hırsızlık yaptı.

Sonrasında alt kattaki ikamete girmek için balkona çarşaf sarkıtan şüpheli, inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Can K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uğur Can K'nin yanında ziynet eşyası bulunduğu, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23