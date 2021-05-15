Girdi fiyatları düşürülmeli
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, üretimin devamı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Bayraktar, şöyle konuştu: “Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Çiftçilerimizin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalıdır. Üreticilerimiz, yapılandırma sonrasında bile kredi borçlarının ödenmesi konusunda büyük sıkıntı yaşamaktadır. Beklentimiz çiftçilerimizin kredi, elektrik, sulama, Bağ-Kur primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmasıdır. Ayrıca Bağ-Kur primlerinde indirime gidilmelidir. Destek miktarları girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önünde bulundurularak artırılmalıdır. Çiftçilerimize ek destek verilmelidir. Tarımımızın sigortası olan küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır.”