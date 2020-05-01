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Spor

Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, antrenörlerle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:30:43 -
Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, antrenörlerle görüştü

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti ile teknik ekibi, video konferans toplantısında antrenörlerle buluştu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre, Guidetti ve ekibi, TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Selda Bereket Yücel'in başkanlığında organize edilen video konferans söyleşisinde, Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörleri ile bir araya geldi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide Guidetti, antrenman planlamasının nasıl olması gerektiği ile haftalık/birim antrenman planlanması sürecinde zamanın nasıl kullanılması gerektiği konularında bir sunum gerçekleştirdi.

Söyleşi, sunum sonrasında yapılan soru ve cevap bölümüyle sona erdi.


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