2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde eden kadın voleybol takımının antrenörü Giovanni Guidetti hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Sultanları bizi gururlandırdı. Güney Kore'yi biraz küçümsedik mi acaba? Ama yine de bize Sultanlık yaptılar. Bu hocayı da bırakmayacağız. Damat olduğu için kızımızı bırakıp bir yere gidemez" ifadelerini kullandı. Peki, Giovanni Guidetti kimdir?