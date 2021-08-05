Giovanni Guidetti kimdir?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde eden kadın voleybol takımının antrenörü Giovanni Guidetti hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Sultanları bizi gururlandırdı. Güney Kore'yi biraz küçümsedik mi acaba? Ama yine de bize Sultanlık yaptılar. Bu hocayı da bırakmayacağız. Damat olduğu için kızımızı bırakıp bir yere gidemez" ifadelerini kullandı. Peki, Giovanni Guidetti kimdir?
Giovanni Guidetti 20 Eylül 1972'de İtalya Modena'da dünyaya geldi. Guidetti, 1995 yılından 1998'e kadar İtalyan Spezzano kulübünü çalıştırdı. 1997'de takımının birinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı ona İtalya'da Yılın antrenörü unvanını kazandırdı. 2008 yılından beri VakıfBank'ın antrenörlüğünü yapmaktadır. 2011 yılında VakıfBank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye'ye bir ilki yaşatma başarısı göstermiştir. Şu anda Türkiye milli takımı ve Vakıfbank SK'yi çalışmaktadır. Fenerbahçe SK oyuncusu Bahar Toksoy ile evlidir. Çiftin Allison adında bir kızları vardır.