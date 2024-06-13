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Spor Giovanni, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da! İlk sözleri oldukça iddialı
Spor

Giovanni, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da! İlk sözleri oldukça iddialı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 16:31:00 -
Giovanni, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da! İlk sözleri oldukça iddialı

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş, yeni teknik direktörüne kavuştu. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Giovanni van Bronckhorst, İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu.

VAN BRONCKHORST: "KUPALAR KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak bu. Çok çalışmaya hazırım. Kupalar kazanmak için çok çalışmaya hazırım. Heyecanlıyım. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst için başkan Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenyecek.

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