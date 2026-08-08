Ginolu’da Ali Ulvi Kurucu’nun mirası yaşatılıyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Ginolu’da, “Âkif-i Sâni” olarak anılan büyük şair ve yazar Ali Ulvi Kurucu’nun hatırası etrafında geleneksel siyer buluşması gerçekleştirildi. Ali Ulvi Kurucu’nun kızı Sare Kurucu Bulut’un öncülüğünde düzenlenen programa farklı şehirlerden gelen davetliler ile Ginolu’nun hanımları yoğun ilgi gösterdi.



Gönüller Ginolu’da buluştu



Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Ginolu, bu kez ilim, irfan, dostluk ve kardeşlik ekseninde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Medine’deki ilmî ve manevi hizmetleriyle tanınan, Mehmet Âkif Ersoy’a benzerliği sebebiyle “Âkif-i Sâni” yani “İkinci Âkif” olarak anılan Ali Ulvi Kurucu’nun hatırası, düzenlenen siyer sohbetiyle yeniden yad edildi.





8 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından gerçekleştirilen programa Ali Ulvi Kurucu’nun kızı Sare Kurucu Bulut ile birlikte arkadaşları Saime Argıt, Zehra Altunkum, gazeteci-yazar Fatma Gülşen Koçak, Özlem Köroğlu ve Sebiha Özbek farklı şehirlerden gelerek katıldı.



Ginolu’daki kalabalık hanım topluluğunun da iştirak ettiği program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Babasının mirasını yaşatıyor



Ali Ulvi Kurucu’nun kızı Sare Kurucu Bulut, babasının ilmî, edebî ve manevi mirasının yaşatılması konusunda önemli bir gayret gösteriyor. Her yıl Ginolu’ya geldiğinde düzenlenen siyer sohbetleri ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle bu manevi geleneğin devam etmesine vesile olan Bulut, Ginolu’daki kadınlarla da gönül bağını sürdürüyor.



Babası Ali Ulvi Kurucu’nun hayatı boyunca önem verdiği ilim, Kur’an, Peygamber sevgisi, dostluk ve kardeşlik anlayışının gelecek nesillere aktarılmasını önemseyen Sare Kurucu Bulut, bu buluşmaların da aynı manevi iklimin devamı olduğunu ifade ediyor.



Kur’an tilavetiyle başladı



Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Sare Kurucu Bulut, dostluğun, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. İnsanların gönül bağlarını diri tutmasının, bir araya gelerek manevi değerleri paylaşmasının önemini vurgulayan Bulut, bu tür buluşmaların gelecek nesillere aktarılması gereken kıymetli bir miras olduğunu ifade etti.



Programda daha sonra ilahiler okundu. Ginolu hanımlarının hazırladığı yöresel ikramlar da misafirlere sunuldu.



Ginolu’da bir kültür ve irfan ocağı



20 Nisan 2019 tarihinde Ginolu’da açılan Âkif-i Sâni Ali Ulvi Kurucu Kültür Merkezi, siyer ilminin yaygınlaştırılması, Hz. Peygamber’in hayatının daha iyi tanınması, siyer müzesi ve kütüphanesi oluşturulması ve Ali Ulvi Kurucu’nun ilmî ve edebî mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyet gösteriyor.





Kültür merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Ginolu Deklarasyonu doğrultusunda Hz. Muhammed ve kalkınma temalı kısa film yarışmaları, paneller ve çeşitli kültürel programlar düzenleniyor.



Bir hatıradan daha fazlası



Ginolu’da her yıl gerçekleştirilen siyer sohbetleri, Sare Kurucu Bulut’un öncülüğünde Ali Ulvi Kurucu’nun manevi mirasının yaşatılmasına katkı sağlarken, kadınlar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de vesile oluyor.



Yoğun katılımın gerçekleştiği program, sohbetler, ilahiler ve Ginolu hanımlarının hazırladığı ikramların ardından sona erdi.



Ginolu’daki buluşma, Âkif-i Sâni Ali Ulvi Kurucu’nun hatırasını yaşatmanın yanı sıra, kızı Sare Kurucu Bulut’un gayretleriyle bu mirasın gönülden gönüle aktarılmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.