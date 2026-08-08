Korkutan yangın! Ekipler ve vatandaşlar el ele verdi
Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki makilik bölgede başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki makilik bölgede başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Sabırlı Mahallesi Çubuklu mevkisindeki meydana gelen olayda, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Geniş bölgeye yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için gelen ekiplerin müdahalesine iş makineleri ve vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.
Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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