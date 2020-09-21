  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gine'de muhalefet Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı birleşiyor
Aktüel

Gine'de muhalefet Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı birleşiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:26:09 -
Gine'de muhalefet Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı birleşiyor

DAKAR (AA) - Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 11 aday, 3'üncü dönemine devam etmek isteyen Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı birleşme kararı aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkede 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 11 aday, Conde'nin 3'üncü kez seçilmesinin önüne geçmek için Alternatif Adaylar Kolektifini (CCA) oluşturdu.

Muhalefetteki PACT partisinin cumhurbaşkanı adayı Makale Traore, kolektif sayesinde taleplerini iktidara tek bir ses altında duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Traore, şimdilik tek isteklerinin destekçilerinin ve sempatizanlarının seçmen kartlarını alması olduğunu dile getirdi.

- Daha önce de eylem çağrısı yapılmıştı

Muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinden (FNDC) Abdurahman Sanoh, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olan Conde'ye karşı, başkent Konakri ve çevresinde barışçıl gösteri çağrısında bulunmuştu.

Yaklaşık 5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Konakri'de 30, diğer şehirlerde ise 50'den fazla kişinin toplanması yasak.

İnsan hakları uzmanları, Cumhurbaşkanı Conde'yi Kovid-19 bahanesiyle protestoları engellemekle suçluyor.

- 3'üncü dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Birçok muhalif parti ve hareket, FNDC ile hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!
Gündem

170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında tüm dünyanın en iyisi durumunda olan Türkiye bu yaz turistlerin göz bebeği oldu.
İBB'den bir zam daha
Siyaset

İBB'den bir zam daha

İndirim vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son ol..
Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!
Dünya

Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Si..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı