Gine'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen acil durum 1 ay daha uzatıldı

DAKAR (AA) - Gine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanındaki acil durumun 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 salgını nedeniyle martta ilan edilen sağlık alanındaki acil durumun 16 Eylül itibarıyla bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

Gine'de sağlık alanında ilk acil durum 26 Mart'ta ilan edilmiş ve bugüne kadar çeşitli aralıklarla uzatılmıştı.

Ülkede, salgınla mücadelede okulların kapatılması ve sosyal yaşama dair bazı kısıtlamalar hayata geçirilmişti.

Gine'de şimdiye kadar 10 bin 111 kişiye Kovid-19 bulaşırken, 63 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

- "Kovid-19, protestoları bastırmak için bahane"

İnsan hakları savunucuları ise önlemlerin bir kısmının 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında düzenlenecek "protestoları bastırmak için bir araç olarak" kullanıldığını öne sürüyor.

Conde, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemine devam etmek için yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

- 3. dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.



Birçok muhalif parti ve hareket, muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi ile (FNDC) hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.



Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.