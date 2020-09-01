  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gine'de iktidar partisi, 18 Ekim'de yapılacak seçim için Cumhurbaşkanı Conde'yi resmen aday gösterdi
Aktüel

Gine'de iktidar partisi, 18 Ekim'de yapılacak seçim için Cumhurbaşkanı Conde'yi resmen aday gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:42:38 -
Gine'de iktidar partisi, 18 Ekim'de yapılacak seçim için Cumhurbaşkanı Conde'yi resmen aday gösterdi

DAKAR (AA) - Gine'de Halkın Yürüyüşü Partisi (RPG), 18 Ekim'de yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi olarak aday gösterdi.

RPG'den yapılan açıklamada, partinin cumhurbaşkanı adayının Conde olduğu duyuruldu.

RPG, Conde'yi 6 Ağustos'ta partinin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş ancak Conde bu teklif karşısında sessiz kalmıştı.

- 3. dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Birçok muhalif parti ve hareket, muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'yle (FNDC) hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekim ayından bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı