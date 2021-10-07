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Dünya Gine'de darbe sonrası başbakan belli oldu
Dünya

Gine'de darbe sonrası başbakan belli oldu

Gine'de 5 Eylül'de yapılan darbe sonrası başbakanlık görevine Mohamed Beavogui getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 08:03:00 -
Gine'de darbe sonrası başbakan belli oldu

Gine devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Mamady Doumbouya'nın başbakan olarak 68 yaşındaki

Beavogui'yi atadığı duyuruldu.

Diplomat olan Beavogui, daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığı ve BM Tarım ve Gıda Örgütü de dahil birçok uluslararası görevde yer

aldı.

Ülkede darbe sonrası cumhurbaşkanı ve başbakanın da belirlenmesiyle hükümetin yakın zamanda kurulacağı tahmin ediliyor.

Gine'deki askeri darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri komutanı Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat

nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Afrika Birliği, Gine'nin üyeliğini askıya almış, darbecilere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı

olarak yemin etmişti.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.

 

 

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