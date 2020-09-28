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Aktüel Gine'de 37 siyasi partiden, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına destek
Aktüel

Gine'de 37 siyasi partiden, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına destek

Muhalif parti ve hareketler, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönemine karşı UFDG lideri Cellou Dalein Diallo'yu destekleyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:40:54 -
Gine'de 37 siyasi partiden, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına destek

DAKAR (AA) - Gine'de 37 siyasi parti ve 520 hareket, 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori adayları arasında gösterilen Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri ve cumhurbaşkanı adayı Cellou Dalein Diallo'yu destekleyeceklerini açıkladı.

Ortak bir açıklama yayımlayan 37 siyasi parti ve 520 hareket, 3'üncü dönemine devam etmek isteyen Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı UFDG'nin cumhurbaşkanı adayı Diallo'yu destekleyeceklerini duyurdu.

Conde'nin en güçlü rakibi olarak gösterilen Diallo, geçen hafta Senegal'de düzenlediği basın toplantısında, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunu (ECOWAS) Gine'de yaşananlara sessiz kalmakla suçlamıştı.

Diallo, ECOWAS'ın, Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı harekete geçmesi çağrısında bulunmuş, bu durumun etnik çatışmalara neden olabileceğini dile getirmişti.

- Muhalefet yarın sokağa iniyor

Öte yandan muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC) de yarın Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı sokağa inmeye hazırlanıyor.

FNDC'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplanma yasağına karşın ülke çapında düzenlenecek barışçıl eylemlere katılım çağrısı yapıldı.

- 3'üncü dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Birçok muhalif parti ve hareket, FNDC ile referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.




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