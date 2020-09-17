Gine Cumhurbaşkanı kavga etti!
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé, sokak ortasında çalışma bakanı olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüğü iddia edildi.
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin bakan olduğu iddia edilen bir kişiye saldırdığı iddia ediliyor.
Görüntülerde sinirli bir tavır sergileyen Alpha Condé, yönetim konusundaki başarısızlığı sebebiyle çalışma bakanına yumruk atmaya başladığı iddia edildi.
Saldırıya uğrayan bakan ise atletik hareketlerle yumruklardan kaçtığı ve karşılık vermediği görülüyor.
Kaynak: İndyturk.com