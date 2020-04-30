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Gine Bissau'da Başbakan ve 3 kabine üyesi Kovid-19'a yakalandı

Başbakan Nuno Gomes Nabiam: - "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 04:17:35 -
Gine Bissau'da Başbakan ve 3 kabine üyesi Kovid-19'a yakalandı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişinin yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Kovid-19'la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.

Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.

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