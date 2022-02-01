Darbe girişiminde bulunulan Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, iyi olduğunu ve hükümetin durumu kontrol altına aldığını duyurdu.

Asker tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Embalo, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Embalo, "Elhamdülillah ben iyiyim. Durum hükümetin kontrolü altında. Ben ve hükümetim için endişelenen Gine Bissau halkına ve ülkemizin dışındaki tüm kişilere teşekkür ederim. Yaşasın cumhuriyet. Tanrı, Gine Bissau'yu korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız Jeune Afrique dergisi de Embalo ile yaptığı telefon görüşmesini kaynak göstererek Embalo'nun silahlı çatışmada "çok sayıda ölü" olduğunu söylediğini aktardı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da, Cumhurbaşkanı Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

Gine Bissau nerede? Gine Bissau son durum

Gine-Bissau ya da resmî adı ile Gine-Bissau Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Senegal ve Gine oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Bissau'dur.

Ülkenin resmî dili Portekizcedir. Okul çağından itibaren tüm derslerin Portekizce olmasına rağmen ülke genelinde bu dili bilen çok az sayıda kişi bulunurken standart olarak Portekizceyi herhangi bir sıkıntı yaşamadan konuşabilen kesim ise nüfusun %14'lük bir kısmını oluşturmaktadır. Her bir etnik grubun kendi içerisinde konuştuğu o gruba özgü dilleri vardır. Bu diller o topluluğun aynı zamanda anadilini oluşturmaktadır. Bunun dışında günlük hayatta Portekizce başta olmak üzere birkaç dilin karıştırılması ile oluşturulan Gine-Bissau Kreyol dili konuşulmaktadır.

Ülke genelinde tüm okullarda Portekizce olan öğretim dilinin Gine Bissau Kreyol dili ile değiştirilme girişimleri günümüze kadar başarılı olamamıştır. Her ne kadar böyle bir istek söz konusu olsa da eğitim öğretim için gerekli olan gereçlerin bu dilde olmaması bu girişimi başarısız kılmaktadır.

Ülke nüfusunun %50'lik bir kesmi İslam inancını benimsemektedir. Yerel dinlere inananın oranları %40 iken, Hristiyan inancına göre yaşayan halkın oranı %10'dur.

Ülke 1984 yılında gerçekleşen anayasa değişikliği ile başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. 1991 yılına kadar tek partili sistemin işlediği ülkede, bu yıldan itibaren çok partili sisteme geçiş gerçekleştirilmiştir.