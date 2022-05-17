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Ekonomi Gimsa market kimin sahibi nereli?
Ekonomi

Gimsa market kimin sahibi nereli?

Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti. Peki Gimsa market kimin?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 14:08:00 - 2022-05-17 14:08:57
Gimsa market kimin sahibi nereli?

Çay fiyatlarına % 43.7 zam geldiğini öğrenen Ankara'da bir market sahibinin, çaylara yeni fiyat etiketi yapıştırmak için raflardan çayları aceleyle indirdiği anlar kameralara yakalandı. İnternethaber’de yer alan iddiaya göre, Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

2004 yılında Ankara merkezili olarak faaliyetlerine devam eden Gimsa çaya gelen zam sonrası mağaza çalışanının çay reyonlarındaki çayları topladığı görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Ankara'da bir çok şubesi bulunan Gimsa'nın sahibinin kim olduğu merak ediliyor.

Gimsa market kimin?

Gimsa marketin çok ortaklı bir aile şirketi olduğu biliniyor. Gimsa Ankara'da faaliyet gösteren bir firmadır. Gimsa'nin en büyük pay sahibi ve kurucu üyesi İlyas Özkoçak'tır.

Gimsa sahibi kim?

Gimsa yönetim kurulu başkanlığı görevini İlyas Özkoçak yürütmektedir. Şirketin diğer hissedarı olan kardeşleri, şirket yönetiminde yer almaktadır.

Gimsa'nın kaç şubesi var?

Gimsa'nın Ankara'da 12 şubesi bulunmaktadır.

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