Gilaburu suyu faydaları, neye iyi gelir? Nasıl kullanılır? (Frenk üzümü) Bu sudan daha iyisi, güzeli yok! Birçok sorun çözüldü

Her geçen gün şifalı bitkiler listesine yenileri ekleniyor. Diyar diyar dolaşan ve çok araştıran uzmanların engin tecrübeleri ile yepyeni sağlık sırları ortaya çıkıyor. Bu yazımızda yer alan gilaburu meyvesi de bu sağlık sırlarından yalnızca biri. Adını ilk defa duyanlarda bir merak oluşturan gilaburu meyvesi, eşsiz şifaları ile pek çok kişinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Romatizma ağrılarından, strese kadar birçok rahatsızlığa derman olan gilaburu meyvesini ve gilaburu suyunu daha yakından tanımak için yazımıza kulak vermelisiniz. Bir bardak dolusu şifa için sizleri satır aralarında bekliyor olacak. Gilaburu nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir? Ve daha fazlası şimdi sizlerle.

Gilaburu Nedir? Meyvesi Nerelerde Yetişir?

Gilaburu kırmızı renginde nohut büyüklüğünde bir meyve ağacının meyvesidir. Endemik bitkilerden biridir. Ülkemizde Kayseri yöresinde bolca gilaburu ağacı görülmektedir. Doğanın sihirli ve mucizevi meyvesi gilaburu Kayseri ile ünlenmiştir. Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar gelen bu bitkiye o dönemlerde çiçeklerinin güzelliğinden dolayı “gül ebru” adı verilmiştir. Zaman içinde dildeki değişimden dolayı gilaburu olarak dillerde dolanmaya başlamıştır. Geçmişi çok eskilere kadar uzanmaktadır.

Gilaburu meyvesi sahip olduğu maddeler incelendiğinde reçine, vibirnum, valerianic vsit, organik asitler, tanin, salicosides, saponins maddeleri dikkat çeker. Yapısında 15 farklı aminoasit olmasından dolayı sağlık için faydalı bir besin olarak tercih edilir. Gilaburu ağacının boyu en çok 3 metreye kadar ulaşır. Genel olarak bodur ağaçları yaygındır. Yüksek miktarda C vitamini kaynağı olan gilaburu, ülkemizde kartopu ağacı olarak da kendini tanıtmıştır. Latince ismini merak edenler için “viburnum opurnus” olduğunu ifade edebiliriz.

Yaklaşık 40 meyveli bir salkımı olan gilaburu ağacı, üzüm ağacına benzer. Salkımlar halinde meyvelerini gösterir. Sonbahar geldiğinde meyvelerinin olgunlaştığını görebilirsiniz. Bol su isteyen gilaburu bitkisi meyveleri bakımından çok faydalıdır. Meyveden elde edilen gilaburu suyu pek çok hastalığı iyileştirir. Gilaburuyu tadanlar ham üzüm ya da sirke tadına çok benzediğini ifade ederler.

Değişen iklim koşullarından dolayı gilaburu fiyatları da her sene değişmektedir. İnternet üzerinden gilaburu meyvesi satan kişilerle iletişime geçerek doğal ve organik gilaburuları 5 kilosu 35 TL’den satın alabilirsiniz.

Gilaburu Suyu Faydaları Nelerdir?

Gilaburu suyunun faydalarını incelediğinizde öncelikle romatizma ağrıları için etkili olduğunu görebilirsiniz. Ağrı kesici özelliğe ile kas ve eklem ağrılarını da ortadan kaldırır.

Antioksidan etkisinden dolayı idrar söktürücü özelliği de dikkat çeker. Bu nedenle ödem atmak için nefis bir içecek olabilir. Bağırsak rahatsızlığınız varsa bir bardak gilaburu suyu çok etkili olacaktır.

C vitamini bağışıklık güçlendirir. Gilaburu suyunda da bolca C vitamini bulunur. Gilaburu suyu içerek bağışıklık sisteminizi her daim güçlü kılabilirsiniz.

Stresi önleyici içeriği ile gerginliğinizi atabilir kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca uyku problemlerinin de önüne geçecektir.

Regl döneminde görülen yoğun ağrı ve sancıları dindirerek bu dönemi daha keyifli geçirmenizi sağlar.

İdrar yolunda oluşan enfeksiyonu giderir.

Astım problemi yaşayanlar için solunum yolunu rahatlatır ve astım etkilerini azaltır.

Yüksek tansiyon hastalarının tansiyon dengeleyici içeceğidir.

Doğum sonrasında yaşanan spazmları gilaburu suyu içerek ortadan kaldırabilirsiniz.

Safra kesesinde yaşanan rahatsızlıkları da önleyerek karaciğerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Antioksidan etkiye sahip olduğu için vücudunuzdaki mikroplarla savaşır ve sizi hastalıklardan korur.

Kolesterol değeri yüksek çıkan kişilerin kolesterol seviyesini ideal noktaya getirir.

Kanser hücrelerinin ilerlemesini durdurucu özelliği ile birçok hastanın dikkatini çeker.

Enerji veren içeriği sayesinde gilaburu suyu içenlerin daha dinamik olduğu da gözden kaçmaz.

Gilaburu Böbrek Taşı Tedavisinde Nasıl Kullanılır?

Gilaburu böbrek taşı tedavisinde kullanılmasıyla son zamanlarda en sağlıklı içecek olarak kendini tanıtmıştır. Böbrek sağlığını korumak adına gilaburu suyu içen kişilerin böbrekleri daha aktif çalışmaktadır. Böbrek taşı rahatsızlığı içinde bulunanlar düzenli olarak gilaburu suyu tüketirse, taşları ağrısız ve sancısız şekilde vücutlarından atabilirler.

Böbrek taşı ve kumlarını eritici özelliğe sahip olan gilaburu suyu, doktor kontrolü ile kullanılmalıdır.

Gilaburu Neye İyi Gelir? Zayıflatır Mı?

Kayseri’nin kırmızı ekşi taneleri gilaburu ne işe yarar?

Ödem atıcıdır.

Stresi yok eder.

Bağırsak çalıştırır.

Kalp sağlığını korur.

Böbrek taşı ağrılarını dindirir.

Böbrek taşını eriterek kısa sürede vücuttan atar.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Uyku problemlerini giderir.

Cilt problemlerini iyileştirir.

Gilaburu faydaları arasında ödem atıcı ve bağırsak çalıştırıcı etkisini görmektesiniz. Kilo vermek için öncelikle vücudunuzdaki fazla su miktarını atmanız gereklidir. Bunun için ödem atıcı besinlerle beslenmelisiniz. Bağırsaklarınız da sağlıklı şekilde çalıştığında metabolizmanız düzene girecek ve kilo vereceksiniz. Gilaburu da işte tam bu noktada size destek olacaktır. Düzenli olarak gilaburu suyu içerseniz bağırsaklarınızı düzene sokup ödem atabilirsiniz. Böylece fazla olan kilolara sağlıklı beslenerek güle güle diyebilirsiniz.

Gilaburu Zararları ve Yan Etkileri

Sosyal medyada yer alan sağlıklı besinler ve içecekler yanlış kullanım sonucunda insan sağlığını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle tüketmek istediğiniz bir besini bilinçli olarak kullanmalısınız. Bilirkişiye veya doktorunuza danışarak sağlıklı hareket edebilirsiniz. Gilaburunun zararları var mıdır diye merak edenlere kısaca gilaburu yan etkileri hakkında bilgi verelim.

Gilaburu asitli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mide problemleri yaşayanlar için tavsiye edilmemektedir. Özellikle de ülser gibi problemlerde gilaburudan uzak durmalısınız. Yoğun asitlerinden dolayı midenizi yorabilir. Bu etkisi dışında gilaburunun hiçbir zararı yoktur. Vitamin ve mineral açısından güçlü olduğu için sağlıkla tercih edebilirsiniz.

Gilaburu Nasıl Kullanılır Maranki ve İbrahim Saraçoğlu Kür Tarifleri

Gilaburu İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki tarafından ele alınan şifalı bir bitkidir. Danışanlarına gilaburu kürleri ile sağlıklı kalma yollarını tavsiye ederler. Ahmet Maranki’ye göre gilaburu:

Böbrek taşını eriterek taş hastalığını ortadan kaldırır ve böbrek sorunlarını kısa sürede çözer.

Sağlıklı sindirim ve boşaltım sistemine sahip olmak için gün içinde bir bardak gilaburu suyu içilmesini tavsiye eder.

1 avuç gilaburuyu 1 litre suda kaynatarak şifalarından faydalanabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu’nun gilaburuya bakış açısı ise şöyledir:

Gilaburu bitkisi ile hazırlanan sıcak veya soğuk içeceklerin, böbrek taşı tedavisine kullanıldığını bildirmektedir. Gilaburu ile sağlıklı kalmak için düzenli şekilde tüketmenizi önerir.

Gilaburu Nektarı Nasıl Yapılır?

Sonbahar aylarında meyve veren gilaburu ağacından gilaburu meyvesi toplanır. Bu meyveler su içinde bekletilerek salamura haline gelir. Su içinde bekleyen gilaburu meyveleri, süzgeç veya kevgirden geçirilerek ezilir. Bu işlem için katı meyve sıkacağı da kullanabilirsiniz. Amaç suyunu almak olacaktır.

Suyunu ayırdığınız gilaburu meyvesine dilediğiniz miktarda içme suyu ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz gilaburu şurubu serin ve karanlık yerde saklanmalıdır. Ömrünün uzun olması için ağzı kapalı şekilde muhafaza edebilirsiniz. Şeker ilave edilmesi pek tavsiye edilmez. Şeker ilave edilen gilaburu şuruplarının besin değeri kaybolacaktır.