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Spor

Gigi Datome Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Gigi Datome Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ayrılığının ardından bir ayrılık yaptığını daha açıkladı. Hangi takıma gittiği büyük bir merak konusu haline gelmişken Gigi Datome instagram hesabından bir fotoğraf ve açıklama paylaştı. İşte merak edilen Gigi Datome'un ayrılma detayı...

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:49:00 -
Gigi Datome Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Gigi ismiyle anılan Luigi Datome'un ayrılığı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.Fenerbahçe Spor Kulübü resmi bir açıklamada bulundu. İşte Fenerbahçe Spor kulübünün açıklaması...

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Gigi Datome, mevcut sözleşmesini Kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Gigi Datome'nin Fenerbahçe formasını terlettiği süre boyunca takımımıza katkıları, yalnızca attığı sayılar ya da yaptığı istatistiklerle sınırlı kalmamıştır. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın asla pes etmeyen karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Gigi, soyunma odamızda yaratılan ve parkeye de yansıyan ekip ruhunun kilit isimlerinden biri olmuştur.

Takımımıza basketbol oyununun her anında ve alanında üstün katkıları olan Datome, saha dışında sergilediği örnek sporcu duruşuyla da bizleri her daim gururlandırmış, ülkemize olan bağlılığı ve sevgisiyle de hepimizin takdirini kazanmıştır.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Gigi Datome'ye, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Gigi Datome İnstagram hesabı üzerinden, aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

gigi

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