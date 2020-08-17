  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GİGDER Başkanı Akbal'dan uluslararası yatırımcıya konut satışları değerlendirmesi:

"Özellikle uluslararası uçuşların açılması, pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladı" - "Uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:36:56 -
GİGDER Başkanı Akbal'dan uluslararası yatırımcıya konut satışları değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) – Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, haziran ayında uluslararası yatırımcıya bin 679 konut satıldığını, temmuz ayında bu rakamın 2 bin 772’ye çıktığını belirterek, "Özellikle uluslararası uçuşların açılması, pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladı." ifadesini kullandı.

Akbal, yazılı açıklamasında temmuz ayında yapılan konut satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uluslararası yatırımcıya konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre bir azalma olsa da pandemiye rağmen satışların iyi gittiğini dile getiren Akbal, haziran ayında uluslararası yatırımcıya bin 679 konut satıldığını, temmuz ayında bu rakamın 2 bin 772’ye çıktığını aktardı.

Akbal, "Özellikle Uluslararası uçuşların açılması, pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında da uluslararası yatırımcıya konut satışının artarak sürdüğünü belirten Akbal, pandeminin de etkisiyle şehir merkezinden uzaklaşarak doğayla bütünleşik evlere talebinin artığını gözlemlediklerini bildirdi.

Akbal, ayrıca sağlık tesisleriyle entegre yapıların pandemiyle birlikte öne çıkmasını beklediklerini de ifade etti.


- "İstanbul satışlarda ilk sırada"

GİGDER Başkanı Akbal, uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul’un aldığını bildirdi.

İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışıyla Mersin ve 88 konut satışıyla Yalova’nın izlediğini aktaran Akbal, ülke uyruklarına göre ise en çok konut satışının İran vatandaşlarına yapıldığını kaydetti.

- "Temmuzda İran vatandaşları 540 konut aldı"

Temmuz ayında İran vatandaşlarının Türkiye'den 540 konut satın aldığını dile getiren Akbal, "İran'ı sırasıyla, 388 konutla Irak, 154 konutla Rusya Federasyonu, 149 konutla Afganistan ve 143 konutla Almanya izledi." açıklamasında bulundu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı
Gündem

Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan o..
Erol Mütercimler'den savaş açıklaması: Türkiye ile Yunanistan baş başa bırakılırsa...
Gündem

Erol Mütercimler'den savaş açıklaması: Türkiye ile Yunanistan baş başa bırakılırsa...

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazetec..
Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!
Dünya

Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

ABD'de koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatması ya da Kasım'dan önce etkili aşı bulunması durumunda şimdilik anketlerde geriye düşen ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı