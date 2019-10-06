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Erdoğan'ın "Barış Pınarı" sözleri sonrası sosyal medyada harekata destek mesajları

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Barış Pınarları" ifadesi sonrası, sosyal medyada "#BarışPınarıHarekatı" etiketiyle birçok mesaj paylaşıldı. Mehmetçik'e destek veren binlerce sosyal medya kullanıcısı, dikkat çeken mesajlar paylaştı.

06 Ekim 2019 Pazar 13:58
Erdoğan'ın "Barış Pınarı" sözleri sonrası sosyal medyada harekata destek mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında kullandığı, "Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz" mesajının ardından, sınırımızdaki teröristleri temizlemek için kahraman Mehmetçik'in düzenleyeceği yeni operasyonun isminin "Barış Pınarı Harekatı" olacağı kanısı yayıldı.

Gündem oldu

Harekatın isminin "Barış Pınarı" olduğu iddiasının ardından sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Twitter'da açılan, "#BarışPınarıHarekatı" etiketine birçok tweet atıldı.

"Küffara haber verin"

Kahraman Mehmetçik'e destek veren binlerce vatandaş, dikkat çeken mesajlar paylaştı. Bir kullanıcı, "Gidin ve küffara söyleyin; Muhammed'in ordusu geri döndü!" ifadesini kullandı. Bu mesaj onlarca beğeni aldı.

İşte Mehmetçik'e ve TSK'ya verilen destek mesajlarının bir kısmı:

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:58
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Suriye harekat

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