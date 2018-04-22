Gıdı sarkması neden olur? Gıdı eritme yöntemleri
Genellikle fazla kilolu olan kişilerde görülen gıdı sarkmasının nedenleri ve eritme yöntemleri nelerdir sizler için araştırdık...22 Nisan 2018 Pazar 02:34
Çene altı bölgesindeki yağ dokusuna verilen isim olarak bilinen gıdı, ciltteki kolejyeninin azalması ve yer çekimi gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.
PEKİ GIDI SARKMASINA NEDEN OLAN FARKLI SEBEPLER NELERDİR?
- İlerleyen yaş
- Hareketsiz yaşam
- Yanlış uyku pozisyonları
-Genetik
- Çene ve yüz yapısı
- Sigara ve alkol tüketimi
- Obezite
- Fazla güneşe maruz kalma
GIDI SARKMASI İÇİN EVDE YAPABİLECEĞİNİZ EGZERSİZLER NELERDİR?
1-SOMURTMA EGZERSİZİ
Ayağa kalkarak alt dudağınızı dışarıya çıkarın ve 5 dakika boyunca 10 saniye ara ile somurtun.
Bu hareketi günde en az 20 kez tekrar edin.
2-KASLARI ESNETMEK
Çenizi öne ve arkaya iterek kaslarınızı estebilirsiniz.
Bu hareketi 8-10 defa tekrarlayın.
3-KEPÇE
Ağızınızı açın ve alt dişlerinizin üzerine doğru çekerek kafasınızı aşağıya doğru hareket ettirin.
Bu hareketi 5 defa tekrarlayın.
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