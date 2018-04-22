Gıdı sarkması neden olur? Gıdı eritme yöntemleri

Çene altı bölgesindeki yağ dokusuna verilen isim olarak bilinen gıdı, ciltteki kolejyeninin azalması ve yer çekimi gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.

PEKİ GIDI SARKMASINA NEDEN OLAN FARKLI SEBEPLER NELERDİR?

- İlerleyen yaş

- Hareketsiz yaşam

- Yanlış uyku pozisyonları

-Genetik

- Çene ve yüz yapısı

- Sigara ve alkol tüketimi

- Obezite

- Fazla güneşe maruz kalma

GIDI SARKMASI İÇİN EVDE YAPABİLECEĞİNİZ EGZERSİZLER NELERDİR?

1-SOMURTMA EGZERSİZİ

Ayağa kalkarak alt dudağınızı dışarıya çıkarın ve 5 dakika boyunca 10 saniye ara ile somurtun.

Bu hareketi günde en az 20 kez tekrar edin.

2-KASLARI ESNETMEK

Çenizi öne ve arkaya iterek kaslarınızı estebilirsiniz.

Bu hareketi 8-10 defa tekrarlayın.

3-KEPÇE

Ağızınızı açın ve alt dişlerinizin üzerine doğru çekerek kafasınızı aşağıya doğru hareket ettirin.

Bu hareketi 5 defa tekrarlayın.