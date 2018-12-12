Giderek yalnızlaşan S.Arabistan yeni birlik kurdu!

Uluslararası arenada giderek yalnızlaşan Suudi Arabistan yeni bir işbirliği teşkilatı için adım attı.

Al Arabiya duyurdu

Merkezi Dubai'de olan Suudi Arabistan fonlu haber kanalı Al Arabiya, Riyad'ın yeni bir işbirliği teşkilatı için adım attığını duyurdu.

Haberde Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen, Somali ve Ürdün, Suudi Arabistan'la birlikte bu birlikte yer alacak.

Teşkilatın amacı güvenlik, yatırım ve gelişim olacak.