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Giderek yalnızlaşan S.Arabistan yeni birlik kurdu!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası uluslararası toplumun tepkisini çeken Suudi Arabistan yeni bir işbirliği teşkilatı için adım attı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:38
Giderek yalnızlaşan S.Arabistan yeni birlik kurdu!

Uluslararası arenada giderek yalnızlaşan Suudi Arabistan yeni bir işbirliği teşkilatı için adım attı.

Al Arabiya duyurdu

Merkezi Dubai'de olan Suudi Arabistan fonlu haber kanalı Al Arabiya, Riyad'ın yeni bir işbirliği teşkilatı için adım attığını duyurdu.

Haberde Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen, Somali ve Ürdün, Suudi Arabistan'la birlikte bu birlikte yer alacak.

Teşkilatın amacı güvenlik, yatırım ve gelişim olacak.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:38
  1. yemen
  2. suudi arabistan
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  5. Riyad

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM44 dk önce
    Ne yalnızlaşması yaw heriflerin bir ıslık çalmasına 8-10 tane it toplanıveriyor.
  • muammermuammer45 dk önce
    insana benzemez reziller
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