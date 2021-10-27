  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gıdadaki fiyat artışına 'yapa zeka' çözümü
Ekonomi

Gıdadaki fiyat artışına 'yapa zeka' çözümü

Üreticilerin ve tüketicilerin gıda fiyat artışından yakındığı tarım sektöründe yaşanan krizin çözümü için "yapay zeka" formülü hayata geçiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 07:53:00 - 2021-10-27 07:56:02
Gıdadaki fiyat artışına 'yapa zeka' çözümü

Gıda fiyatları yakın takibe alınıyor, yapay zeka devreye giriyor.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân verecek olan Erken Uyarı Sistemi kurulacak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.

Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına, tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankasının belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak, sistemin izleme sonuç raporları da gerekli tedbirlerin alınması için haftalık olarak Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarıyla paylaşılacak.

Kamuoyunun daha geniş kesimlerinin politika kararlarını anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçlar daha etkin kullanılacak ve kararlar yalın dille hedef kitlelere açıklanacak.

Fiyat dalgalanmasının önüne geçilmesi için soğuk depo zincirleri yapılmasına destek verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin tarihi keşfi hakkında kritik açıklama
Ekonomi

Türkiye'nin tarihi keşfi hakkında kritik açıklama

"Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinde konuşan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel..
ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...
Medya

ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...

ATV'nin merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. Bölümünü bekleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı...
Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!
Dünya

Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını haklı buldu. Barzani, PKK rahat durmadığı için Türk askerinin Kuzey I..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay