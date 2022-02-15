Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, KDV düzenlemesinin tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Daha önce yüzde 1 KDV’yle alınan bazı ürünleri yüzde 8’le sattıklarını ve bu durumun da kendilerini olumsuz etkilediğini kamuoyuna duyurduklarını anımsatan Güzeldere, “Hükümet tarafından çok kapsamlı bir düzenleme yapıldı” dedi. Güzeldere, “Tüketicimizin önemli ihtiyaç malzemeleri olan temel gıda ürünlerinde geçerli yeni KDV indirimi raflara hızlı bir şekilde yansıyor” diye konuştu.

Elini taşın altına koydu

Güzeldere, yumurta, makarna, pirinç, yağ, yoğurt, peynir ve süt gibi ürünlerin fiyatlarında gerileme görüldüğüne işaret etti. Yerel marketlerin tamamında KDV indiriminin uygulanmaya başlandığını bildiren Güzeldere, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile zabıtalarca rafların denetlendiğini söyledi. Güzeldere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini taşın altına koyarak önemli bir karara imza attığını vurguladı. “Yerel marketler olarak bizler de gerekeni yapmalıyız. Elimizi taşın altına koymalıyız, koyacağız. Sürekli daha avantajlı şekilde tüketicimizin cebine yansıtmaya gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Müşteriler mutlu

KDV indiriminin açıklanmasından bu yana müşteri ve tüketicilerle görüştüklerinin altını çizen Güzeldere, “Çok mutlu olduklarını, kararı çok olumlu karşıladıklarını ve devamını arzu ettiklerini belirtiyorlar” ifadesini kullandı.