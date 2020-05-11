Maddi sıkıntılar sebebiyle yardıma ihtiyaç duyan aileler, gıda yardımının kimlere hangi şartlarda verildiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Gıda yardımı için kimler başvuru yapabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere belli şartlar doğrultusunda gıda yardımı yapıyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır.

Bakanlık gıda yardım şartı olarak “Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler” ifadesini kullanıyor.

Gıda yardımı için başvuru nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Yardım ve başvuru için bilgi almak için öncelikle ALO 144’ü arayabilirsiniz.