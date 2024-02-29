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Dünya Gıda yardımı bekleyen sivillere saldırının ardından Biden'dan ateşkes açıklaması!
Dünya

Gıda yardımı bekleyen sivillere saldırının ardından Biden'dan ateşkes açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 21:16:00 -
Gıda yardımı bekleyen sivillere saldırının ardından Biden'dan ateşkes açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine katil İsrail tarafından ateş açılmasından sonra açıklamada bulundu.

Katil İsrail gıda yardımına ulaşmaya çalışan sivilleri hedef aldı.

Alçak saldırıdan sonra katillerin işbirlikçisi Biden'dan açıklama geldi.

Biden, sivillere yönelik saldırı ile ilgili bilgileri kontrol ettiklerini ifade ederek, "Şu anda bunu kontrol ediyoruz. Ne olduğuna dair birbiriyle çelişen iki versiyon var. Henüz bir cevabım yok" dedi.

Bir gazetecinin İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin sorusuna cevap veren Biden, saldırının ateşkes görüşmelerini “zorlaştıracağını” belirtti. Pazartesi gününe kadar geçici bir ateşkesin muhtemelen gerçekleşmeyeceğini söyleyen Biden, "Bölgedekilerle telefonda görüştüm. Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum" dedi.

Biden saldırı öncesi ateşkes için pazartesiyi işaret etmişti
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Biden, geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soruya, “Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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