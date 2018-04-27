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Gıda üretmeyen bağımsız kalmaz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, tırlar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler” dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:53
Gıda üretmeyen bağımsız kalmaz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini belirterek, “Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, tırlar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler” dedi.

Fakıbaba, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı Bereket Sigorta ve Gübretaş Bölge müdürlüklerinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ürün çeşitliliği ve yüksek üretim potansiyeliyle tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Tarımın, kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yanında ekonomik kalkınma için büyük bir şans olma özelliği taşıdığını ifade eden Fakıbaba, sektörün stratejik öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Fakıbaba, “Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, tırlar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:53
  1. Gıda
  2. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

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