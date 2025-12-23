Gıda teröristleri her yerde

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yöresel çarşı olarak kurulan bir pazarda gerçekleştirilen denetimlerde, sucuk satışı gerçekleştiren firma kapsamlı incelemeye alındı. Ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, izlenebilirliğin sağlanamadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı belirlendi. Tezgahta da 850 kilogram son kullanma tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi.

İncelemeler sonucunda diğer ürünlerin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek satıştan men edildi. İlgili iş yeri hakkında gerekli idari ve yasal işlemler uygulanırken, ele geçirilen ürünler zabıta ve gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.

Onikişubat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluk alanlarından biri olduğu vurgulanarak, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, gıda güvenliği konusunda tavizsiz bir denetim anlayışı benimsendiği belirtilirken, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla işletileceği kaydedildi.