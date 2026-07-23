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Gıda teröristleri 5 Ton zehiri vatandaşa yedireceklerdi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli işletmelerde tespit edilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koydu.

Toplanan ürünler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, gazetecilere, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve muhafaza koşullarına uygun olmayan ürünlere el koyduklarını belirten Ölçen, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

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